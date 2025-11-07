cgil sciopero generale per il 12 dicembre contro una manovra ingiusta

“L’assemblea generale della Cgil ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre“. E’ per voce di Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale del sindacato, che nella giornata odierna ha riunito i delegati, che arriva l’annuncio in apertura dell’incontro. “Argomenti e ragioni per proclamare lo sciopero sono fin troppi“, ha ribadito con una certa fermezza Christian . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

