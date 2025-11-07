Cgil sciopero generale per il 12 dicembre contro una Manovra ingiusta
“L’assemblea generale della Cgil ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre“. E’ per voce di Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale del sindacato, che nella giornata odierna ha riunito i delegati, che arriva l’annuncio in apertura dell’incontro. “Argomenti e ragioni per proclamare lo sciopero sono fin troppi“, ha ribadito con una certa fermezza Christian . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manovra, la Cgil annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre indetto dalla Cgil - La protesta è stata annunciata oggi a Firenze durante l'assemblea dei delegati presieduta da Fammoni e con Landini ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Sciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni - La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. Riporta fanpage.it
Sciopero generale il 12 dicembre, la Cgil: «Protesta contro il governo per cambiare Manovra ingiusta, non aumenta i salari» - L'annuncio a Firenze nell'assemblea con il segretario Landini: «L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa» ... Riporta corriere.it