Cgil sciopero generale per il 12 dicembre contro una Manovra ingiusta

Ildifforme.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’assemblea generale della Cgil ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre“. E’ per voce di Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale del sindacato, che nella giornata odierna ha riunito i delegati, che arriva l’annuncio in apertura dell’incontro. “Argomenti e ragioni per proclamare lo sciopero sono fin troppi“, ha ribadito con una certa fermezza Christian . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cgil sciopero generale per il 12 dicembre contro una manovra ingiusta

© Ildifforme.it - Cgil, sciopero generale per il 12 dicembre contro una “Manovra ingiusta”

Altri contenuti sullo stesso argomento

cgil sciopero generale 12Legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre indetto dalla Cgil - La protesta è stata annunciata oggi a Firenze durante l'assemblea dei delegati presieduta da Fammoni e con Landini ... Scrive ilfattoquotidiano.it

cgil sciopero generale 12Sciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni - La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. Riporta fanpage.it

cgil sciopero generale 12Sciopero generale il 12 dicembre, la Cgil: «Protesta contro il governo per cambiare Manovra ingiusta, non aumenta i salari» - L'annuncio a Firenze nell'assemblea con il segretario Landini: «L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa» ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Sciopero Generale 12