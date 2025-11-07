Cgil sciopero generale il 12 dicembre

Imolaoggi.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil ha proclamato un nuovo sciopero generale per il 12 dicembre, in segno di protesta contro la Legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

cgil sciopero generale il 12 dicembre

© Imolaoggi.it - Cgil, sciopero generale il 12 dicembre

Approfondisci con queste news

cgil sciopero generale 12La Cgil annuncia lo sciopero generale contro la manovra economica il 12 dicembre - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. msn.com scrive

cgil sciopero generale 12Sciopero generale 12 dicembre, l'agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre 2025, contro la legge di bilancio del Governo. Da ilmessaggero.it

cgil sciopero generale 12La Cgil ha proclamato lo sciopero generale contro la manovra - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Sciopero Generale 12