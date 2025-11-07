Cgil sciopero generale il 12 dicembre Landini | Manovra sbagliata non aumenta i salari
Venerdì 12 dicembre sarà una giornata di sciopero generale. Lo ha deciso la Cgil, che, come stabilito nell’ultima assemblea dei delegati, scenderà in piazza per protestare contro la Manovra studiata dal governo Meloni. L'annuncio sulla mobilitazione è stato dato oggi, nel corso di un’iniziativa del sindacato a Firenze, da Fulvio Fammoni, presidente dell'assemblea generale Cgil. Riteniamo che questa sia una Manovra ingiusta, sbagliata e la vogliamo cambiare", ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. "L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa Manovra non lo fa". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
