Cgil annunciato sciopero generale il 12 dicembre
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ha ufficialmente indetto uno sciopero generale che si terrà il prossimo 12 dicembre. La mobilitazione è stata decisa in forte opposizione alla legge di bilancio presentata dal Governo, ritenuta dal sindacato ingiusta, inadeguata e insufficiente a tutelare i diritti e il potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati. La proclamazione e il luogo dell’annuncio. La decisione definitiva è stata raggiunta ieri, in seguito a una votazione all’interno dell’ assemblea dei delegati della CGIL. L’annuncio formale della data è stato dato oggi, nel corso di un’importante iniziativa del sindacato che si è svolta a Firenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
