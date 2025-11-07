cgil annunciato sciopero generale il 12 dicembre

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ha ufficialmente indetto uno sciopero generale che si terrà il prossimo 12 dicembre. La mobilitazione è stata decisa in forte opposizione alla legge di bilancio presentata dal Governo, ritenuta dal sindacato ingiusta, inadeguata e insufficiente a tutelare i diritti e il potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati. La proclamazione e il luogo dell’annuncio. La decisione definitiva è stata raggiunta ieri, in seguito a una votazione all’interno dell’ assemblea dei delegati della CGIL. L’annuncio formale della data è stato dato oggi, nel corso di un’importante iniziativa del sindacato che si è svolta a Firenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

