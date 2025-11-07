Cgil annuncia lo sciopero generale del 12 dicembre contro la legge di bilancio

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’assemblea dei delegati a Firenze. La Cgil ha ufficializzato lo sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, in segno di protesta contro la legge di bilancio del Governo. L’annuncio è arrivato oggi durante un’iniziativa del sindacato a Firenze, dove Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale Cgil, ha comunicato la decisione alla platea dei delegati. All’incontro ha preso parte anche il segretario generale Maurizio Landini, che da settimane aveva lasciato intendere la possibilità di una mobilitazione nazionale se non fossero arrivate modifiche alla manovra economica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

