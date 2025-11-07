Cgil annuncia lo sciopero generale del 12 dicembre contro la legge di bilancio
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’assemblea dei delegati a Firenze. La Cgil ha ufficializzato lo sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, in segno di protesta contro la legge di bilancio del Governo. L’annuncio è arrivato oggi durante un’iniziativa del sindacato a Firenze, dove Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale Cgil, ha comunicato la decisione alla platea dei delegati. All’incontro ha preso parte anche il segretario generale Maurizio Landini, che da settimane aveva lasciato intendere la possibilità di una mobilitazione nazionale se non fossero arrivate modifiche alla manovra economica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Intesa raggiunta per oltre 1,6 milioni di lavoratori del comparto istruzione. La Cgil non firma e annuncia mobilitazioni - facebook.com Vai su Facebook
La Fp Cgil non ha firmato la pre-intesa per il rinnovo del contratto 2022-2024 delle funzioni locali: l’aumento del 5,78% (più un eventuale 0,22%) è ritenuto insufficiente rispetto a un’inflazione che ha toccato il 16%. “Significa perdere circa il 10% del potere d’a - X Vai su X
La Cgil annuncia lo sciopero generale contro la manovra economica il 12 dicembre - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. Si legge su msn.com
Sciopero generale 12 dicembre, l'agitazione indetta dalla Cgil contro la legge di bilancio - L'assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre 2025, contro la legge di bilancio del Governo. ilmessaggero.it scrive
Manovra, Cgil: sciopero generale il 12 dicembre - L’assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo giudicata «ingiusta e sbagliata». Come scrive msn.com