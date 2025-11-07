Dopo un inizio di stagione molto travagliato, il Celta Vigo ha impennato il proprio rendimento: giovedì i galiziani hanno collezionato un’altra vittoria, stavolta in Europa League, contro un avversario non facile come la Dinamo Zagabria. I croati stavano facendo molto bene in Europa League per cui la squadra di Giraldez può essere davvero contenta per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Barcellona (domenica 09 novembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancora tanti gol in una gara dei catalani?