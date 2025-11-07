C' è un profilo su TikTok che è molto particolare e i commenti mi fanno pensare che l' umanità esiste ancora nonostante tutto
Una ragazza con una grave patologia psichiatrica si è messa in gioco sui social. E la maggioranza delle persone la sostiene con dolcezza. 🔗 Leggi su Wired.it
