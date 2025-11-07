Cassa edile awards | ecco le imprese aretine premiate
In occasione del Saie, la fiera delle costruzioni che rappresenta il principale punto di riferimento per il settore, svoltasi recentemente a Bari, si è tenuta la cerimonia dei Cassa Edile Awards, un premio di rilevanza nazionale promosso annualmente dalla Commissione Nazionale Paritetica delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
EDRA Costruzioni celebra un Trionfo ai Cassa Edile Awards 2025 Siamo entusiasti di annunciare che EDRA Costruzioni ha vinto in tre categorie ai prestigiosi Cassa Edile Awards 2025: - DREAM TEAM: per il nostro straordinario spirito di squadra - FAIR PL - facebook.com Vai su Facebook
EDRA Costruzioni scrive la storia: Tripletta da sogno al Cassa Edile Awards 2025 - Per la prima volta nella sua storia, EDRA Costruzioni si è affermata in ben tre categorie al Cassa Edile Awards 2025: “DREAM TEAM” per la qualità del lavoro di squadra; “FAIR PLAY” per l’etica e la ... Si legge su senigallianotizie.it
Contrasto alla concorrenza sleale: Linker Romagna si aggiudica il 'Bollino Cassa edile awards 2025' - Linker Romagna società cooperativa offre servizi integrati per la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione aziendale ... Scrive ravennatoday.it
La Lampugnale Costruzioni premiata ai Cassa Edile Awards 2025: conferito il Premio Sprint - Prestigioso riconoscimento nazionale per la Lampugnale Costruzioni, storica azienda beneventana leader nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni. Come scrive ntr24.tv