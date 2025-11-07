Caso Giulia Cecchettin il padre | Chiusa la vicenda giudiziaria guardo al futuro

Tgcom24.mediaset.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la rinuncia all'appello da parte del pg di Venezia, si chiude definitivamente il processo per l'omicidio della giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caso giulia cecchettin il padre chiusa la vicenda giudiziaria guardo al futuro

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Giulia Cecchettin, il padre: "Chiusa la vicenda giudiziaria, guardo al futuro"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso giulia cecchettin padreCaso Giulia Cecchettin, il padre: "Chiusa la vicenda giudiziaria, guardo al futuro" - Gino Cecchettin commenta la fine del processo per la morte della figlia Giulia: "La verità è stata riconosciuta, ora scelgo di costruire il bene" ... Lo riporta msn.com

caso giulia cecchettin padreGino Cecchettin e la rinuncia all'appello contro Turetta: «Non c'è giustizia che restituisca ciò che è stato tolto. Inutile combattere quando la guerra è finita» - Si è conclusa così la vicenda giudiziaria per il femminicidio del novembre 2023 ... Come scrive leggo.it

caso giulia cecchettin padreCaso Cecchettin, la Procura generale rinuncia all'appello - (LaPresse) Non ci sarà un processo di appello a carico di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate l'11 novembre 2023 a Fossò: ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Giulia Cecchettin Padre