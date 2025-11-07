Caso Giulia Cecchettin il padre | Chiusa la vicenda giudiziaria guardo al futuro

Dopo la rinuncia all'appello da parte del pg di Venezia, si chiude definitivamente il processo per l'omicidio della giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Giulia Cecchettin, il padre: "Chiusa la vicenda giudiziaria, guardo al futuro"

Caso Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Sincero pentimento» https://ilsole24ore.com/art/caso-giulia-cecchettin-turetta-rinuncia-all-appello-sincero-pentimento-AHl1sXAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X

Caso Giulia Cecchettin, il padre: "Chiusa la vicenda giudiziaria, guardo al futuro" - Gino Cecchettin commenta la fine del processo per la morte della figlia Giulia: "La verità è stata riconosciuta, ora scelgo di costruire il bene" ... Lo riporta msn.com

Gino Cecchettin e la rinuncia all'appello contro Turetta: «Non c'è giustizia che restituisca ciò che è stato tolto. Inutile combattere quando la guerra è finita» - Si è conclusa così la vicenda giudiziaria per il femminicidio del novembre 2023 ... Come scrive leggo.it

Caso Cecchettin, la Procura generale rinuncia all'appello - (LaPresse) Non ci sarà un processo di appello a carico di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate l'11 novembre 2023 a Fossò: ... ilmattino.it scrive