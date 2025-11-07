Casagrande Napoli al via martedì 11 Novembre su canale 8 il primo varietà calcistico

Ildenaro.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte martedì 11 novembre alle ore 21 su Canale 8 (n.14 DT)  “ CasaGrandeNapoli ”,  il primo varietà calcistico nato da un’idea di  Maurizio Casagrande e Tony Florio  per la regia di  Mario Albano  e per la produzione di Canale 8, GT channel e Wifor. A presentare lo show sarà l’attore Maurizio Casagrande, per la prima volta alla conduzione di un programma su una tv regionale, che saprà abbinare in un format innovativo intrattenimento, divertimento e capacità artistica alla passione per la città di Napoli e per il suo Napoli. Ospiti in studio  Alfredo Pedullà, Christian Bosco e Annamaria Baccaro  (giornalisti),  Gennaro Iezzo  (già portiere del Calcio Napoli),  Enzo Fischetti  (attore) ed  Enzo Nicoló  (imitatore e attore comico). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Casagrande Napoli Via Marted236