Casagrande Napoli al via martedì 11 Novembre su canale 8 il primo varietà calcistico

Parte martedì 11 novembre alle ore 21 su Canale 8 (n.14 DT) “ CasaGrandeNapoli ”, il primo varietà calcistico nato da un’idea di Maurizio Casagrande e Tony Florio per la regia di Mario Albano e per la produzione di Canale 8, GT channel e Wifor. A presentare lo show sarà l’attore Maurizio Casagrande, per la prima volta alla conduzione di un programma su una tv regionale, che saprà abbinare in un format innovativo intrattenimento, divertimento e capacità artistica alla passione per la città di Napoli e per il suo Napoli. Ospiti in studio Alfredo Pedullà, Christian Bosco e Annamaria Baccaro (giornalisti), Gennaro Iezzo (già portiere del Calcio Napoli), Enzo Fischetti (attore) ed Enzo Nicoló (imitatore e attore comico). 🔗 Leggi su Ildenaro.it