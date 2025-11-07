Casa Bianca uomo sviene nello Studio Ovale per malore improvviso durante conferenza su taglio costi farmaci contro obesità - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, il rappresentante di un'azienda farmaceutica, è stato subito soccorso dal personale medico e dal dottor Mehmet Oz. Tutto è accaduto davanti agli occhi di Trump, quando era in corso una conferenza sul taglio dei costi dei farmaci per fare dimagrire Un uomo è svenuto e crollato ieri all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Casa Bianca, uomo sviene nello Studio Ovale per malore improvviso durante conferenza su taglio costi farmaci contro obesità - VIDEO

