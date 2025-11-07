Carpaneto nuova illuminazione in alcune vie

Ilpiacenza.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Prosegue l’impegno del Comune di Carpaneto – fa sapere lo stesso sindaco, Andrea Arfani - concreto per rendere il territorio più sicuro, fruibile e accogliente. In queste ore sono in corso di completamento i lavori di installazione di nuovi punti luce in aree che fino ad oggi risultavano prive. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

