Carpaneto nuova illuminazione in alcune vie
«Prosegue l'impegno del Comune di Carpaneto – fa sapere lo stesso sindaco, Andrea Arfani - concreto per rendere il territorio più sicuro, fruibile e accogliente. In queste ore sono in corso di completamento i lavori di installazione di nuovi punti luce in aree che fino ad oggi risultavano prive.
Carpaneto si fa più luminoso: nuove lampade in quattro aree del centro - Quattro zone del centro di Carpaneto Piacentino sono più luminose dopo l'intervento svolto in questi giorni per installare nuovi punti luce in aree che ...