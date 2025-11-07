Carla Sozzani | la visione che ha trasformato la moda in linguaggio culturale

Life&People.it Nel panorama della moda e della fotografia italiana, pochi nomi possiedono l’aura e la profondità di Carla Sozzani. Da oltre quarant’anni la sua figura abita un territorio che non appartiene solo all’estetica, ma alla cultura stessa del vedere. Curatrice, editrice, gallerista, imprenditrice: definire i suoi confini è impossibile, perché Carla è, prima di tutto, un modo di pensare la bellezza. Comprendere chi è Carla Sozzani significa entrare i n contatto con una donna che ha saputo tradurre il linguaggio moda in forma d’arte totale, dove il gesto editoriale diventa narrazione, la fotografia memoria e lo spazio fisico esperienza culturale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it