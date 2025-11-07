Capo Plaza incontra i fan nel suo Instore Tour | a Roma il 13 novembre

CAPO PLAZA INCONTRA I FAN NEL SUO INSTORE TOUR TRE APPUNTAMENTI A MILANO, SALERNO E ROMA PER L’USCITA DI? HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 ESORDITO AL N. 3 NELLA GLOBAL TOP ALBUMS DEBUT E CON TUTTI I BRANI IN TOP 50 ITALIA DI SPOTIFY A pochi giorni dalla release di “Hustle Mixtape Vol. 2”, Capo Plaza annuncia il suo instore tour: tre appuntamenti speciali, a Milano sabato 9 novembre (Dischivolanti, Ripa di Porta Ticinese 47, ore 19.00), nella sua Salerno martedì 12 novembre (Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230, ore 16.00) e a Roma mercoledì 13 novembre (Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263, ore 16. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

