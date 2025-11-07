Capitale italiana cultura Carmina M5s | Si salvi ultimo bimestre e si eviti danno d’immagine

“Agrigento avrebbe dovuto vivere un anno di rilancio, cultura e sviluppo. Invece, a pochi mesi dalla fine del 2025, Capitale italiana della cultura è diventata un’occasione mancata, segnata da ritardi, sprechi e una governance inadeguata”. Lo scrive in una nota la deputata M5s, Ida Carmina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La deputata Carmina presenta interrogazione sulla gestione di Capitale della Cultura - Lo dice la deputata M5s, Ida Carmina, che annuncia una interrogazione parlamentare per chiedere un intervento urgente ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Lo stato dell’arte di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 - Il quadro aggiornato dell’avanzamento dei progetti conferma che Agrigento Capitale Italiana della Cultura non è ferma e non lo è stata in questi mesi: la programmazione è in pieno svolgimento, con ve ... Secondo tp24.it

