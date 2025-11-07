Capello dell’LR?Vicenza | Inter?U23 avversaria difficile ha ritmi diversi e compra giovani di qualità

Inter News 24 Capello dell’L.R.?Vicenza si prepara per il big match contro l’Inter U23: le parole del giocatore dopo il periodo nelle giovanili in nerazzurro. Alessandro?Capello, attaccante del L.R. Vicenza con un breve trascorso anche nelle giovanili del Inter, presenta la sfida di domenica pomeriggio contro la squadra nerazzurra Under?23: « L’Inter?U23 è molto difficile da affrontare: ha dei ritmi diversi dalle altre squadre, compra giovani con qualità, corsa e forza che arrivano dall’estero ai quali vanno aggiunti giocatori di esperienza ancora di categoria superiore. Diventa una squadra importante ». 🔗 Leggi su Internews24.com

