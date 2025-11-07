Capello dell’LR?Vicenza | Inter?U23 avversaria difficile ha ritmi diversi e compra giovani di qualità
Inter News 24 Capello dell’L.R.?Vicenza si prepara per il big match contro l’Inter U23: le parole del giocatore dopo il periodo nelle giovanili in nerazzurro. Alessandro?Capello, attaccante del L.R. Vicenza con un breve trascorso anche nelle giovanili del Inter, presenta la sfida di domenica pomeriggio contro la squadra nerazzurra Under?23: « L’Inter?U23 è molto difficile da affrontare: ha dei ritmi diversi dalle altre squadre, compra giovani con qualità, corsa e forza che arrivano dall’estero ai quali vanno aggiunti giocatori di esperienza ancora di categoria superiore. Diventa una squadra importante ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
22 ottobre 2000: Roma-Vicenza 3-1 Terza vittoria consecutiva per la AS Roma di #Capello che batte anche il fanalino di coda #Vicenza grazie alle reti di Francesco Totti, #Montella e #Batistuta (per i veneti a segno #Kallon che accorcia momentaneament - facebook.com Vai su Facebook