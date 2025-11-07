Caparezza Orbit Orbit al #1 posto della Top 100 Album & Compilation

CAPAREZZA CONQUISTA DIRETTAMENTE IL  #1   POSTO  DELLA TOP 100 ALBUM & COMPILATION E IL  #1 POSTO  DELLA   TOP 20 CD, VINILI E MUSICASSETTE NELLA CLASSIFICA  FIMINIQ  DELLA SETTIMANA CON IL NUOVO DISCO-FUMETTO ORBIT ORBIT AFFLUENZA DA RECORD  AI FIRMACOPIE IN TUTTA ITALIA PER INCONTRARE L’ARTISTA A QUATTRO ANNI DALL’ULTIMA RELEASE TRA  GIUGNO E SETTEMBRE 2026  IL RITORNO  LIVE CON OLTRE 20 DATE UNICHE E IRRIPETIBILI TRA I PRINCIPALI FESTIVAL ITALIANI Successo immediato per  Caparezza  che, a una sola settimana dalla release del nuovo disco-fumetto  Orbit Orbit, vola direttamente al  #1 posto  della   TOP 100 ALBUM & COMPILATION   e al  #1 posto  della   TOP 20 CD, VINILI E MUSICASSETTE, nella classifica  FIMINIQ. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

