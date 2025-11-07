Caparezza Orbit Orbit al #1 posto della Top 100 Album & Compilation

CAPAREZZA CONQUISTA DIRETTAMENTE IL #1 POSTO DELLA TOP 100 ALBUM & COMPILATION E IL #1 POSTO DELLA TOP 20 CD, VINILI E MUSICASSETTE NELLA CLASSIFICA FIMINIQ DELLA SETTIMANA CON IL NUOVO DISCO-FUMETTO ORBIT ORBIT AFFLUENZA DA RECORD AI FIRMACOPIE IN TUTTA ITALIA PER INCONTRARE L'ARTISTA A QUATTRO ANNI DALL'ULTIMA RELEASE TRA GIUGNO E SETTEMBRE 2026 IL RITORNO LIVE CON OLTRE 20 DATE UNICHE E IRRIPETIBILI TRA I PRINCIPALI FESTIVAL ITALIANI Successo immediato per Caparezza che, a una sola settimana dalla release del nuovo disco-fumetto Orbit Orbit, vola direttamente al #1 posto della TOP 100 ALBUM & COMPILATION e al #1 posto della TOP 20 CD, VINILI E MUSICASSETTE, nella classifica FIMINIQ.

