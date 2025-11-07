Caos shutdown negli Usa quasi mille voli cancellati e 3.500 in ritardo

Tgcom24.mediaset.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump: "L'Iran ha chiesto di togliere le sanzioni". La Cina: "Il mondo rimuova i dazi sui prodotti green, ingiusto chiederci colloqui sulle armi nucleari". Il nuovo sindaco di New York prepara 200 avvocati contro il tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caos shutdown negli usa quasi mille voli cancellati e 3500 in ritardo

© Tgcom24.mediaset.it - Caos shutdown negli Usa, quasi mille voli cancellati e 3.500 in ritardo

Approfondisci con queste news

caos shutdown usa quasiCaos shutdown negli Usa, quasi 800 viaggi cancellati: a rischio il 20% dei voli - 200 aerei in ritardo nei maggiori aeroporti americani: ecco dove si registrano le maggiori criticità dovute allo shutdown e cosa accadrà dalla prossima settimana ... Segnala msn.com

caos shutdown usa quasiEffetto shutdown, Usa nel caos: centinaia di voli cancellati all'improvviso. Caccia al biglietto e prezzi alle stelle - Corsa a prenotare nuovi voli da parte dei viaggiatori Usa mentre la chiusura delle attività governative aumenta la pressione sul sistema di ... affaritaliani.it scrive

caos shutdown usa quasiShutdown, cancellati oggi oltre 1.000 voli negli Usa - Nei 40 aeroporti americani in cui è scattato l'ordine di tagliare del 10%i voli. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caos Shutdown Usa Quasi