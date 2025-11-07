Caos scommesse in Turchia arrestati 17 arbitri e un presidente
AGI - Retata della procura di Istanbul nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse che ha travolto la federazione degli arbitri. Gli inquirenti hanno ordinato l 'arresto di 21 persone coinvolte in un giro di scommesse sulle partite del campionato di calcio turco e le manette sono già scattate per 18 di loro. Tra questi figurano 17 direttori di gara e un presidente di un club della SuperLig, la serie A turca. Il procedimento era partito da una denuncia da parte del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che ha comunicato alla procura e alla stampa i risultati di un'indagine interna alla stessa federazione secondo cui "371 arbitri hanno conti aperti su piattaforme di scommesse" e "152 di questi sono da considerare scommettitori attivi". 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Caos scommesse nelle serie minori: cinque arresti. Il 'sistema dell'arbitro' puntava al calcio professionistico - X Vai su X
Turchia, esplode un mega scandalo arbitri: in 371 hanno conti aperti in società di scommesse Cose turche. Altro che caos scommesse nella Nba, un gigantesco scandalo che coinvolge oltre 150 arbitri dediti a puntate sulle partite rischia di travolgere il ca - facebook.com Vai su Facebook
Caos scommesse in Turchia, arrestati 17 arbitri e un presidente - Retata della procura di Istanbul nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse che ha travolto la federazione degli arbitri. msn.com scrive
Scandalo arbitri e scommesse in Turchia: in 371 hanno conti aperti online, e 152 puntano attivamente. Campionati a rischio - La Federcalcio turca annuncia: 371 arbitri su 571 hanno conti scommesse, 152 puntano attivamente. Da msn.com
Scommesse illegali in Turchia: in 3700 sotto indagine, il 10% sono arbitri - Un giro di scommesse illegali in Turchia mette sotto inchiesta 3. Da gioconews.it