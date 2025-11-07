caos scommesse in turchia arrestati 17 arbitri e un presidente

AGI - Retata della procura di Istanbul nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse che ha travolto la federazione degli arbitri. Gli inquirenti hanno ordinato l 'arresto di 21 persone coinvolte in un giro di scommesse sulle partite del campionato di calcio turco e le manette sono già scattate per 18 di loro. Tra questi figurano 17 direttori di gara e un presidente di un club della SuperLig, la serie A turca. Il procedimento era partito da una denuncia da parte del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che ha comunicato alla procura e alla stampa i risultati di un'indagine interna alla stessa federazione secondo cui "371 arbitri hanno conti aperti su piattaforme di scommesse" e "152 di questi sono da considerare scommettitori attivi". 🔗 Leggi su Agi.it

