Campania | Rastrelli FdI ' su ormeggio abusivo Fico faccia chiarezza'
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Va fatta chiarezza sulla notizia che il candidato alla presidenza della regione Campania Roberto Fico avrebbe ormeggiato illegalmente una sua imbarcazione nel porto militare di Nisida. Per questo ho presentato un'interrogazione urgente al ministro della Difesa Guido Crosetto per sapere se sia conoscenza del diffuso fenomeno degli ormeggi illegali nel porto di Nisida e se non ritenga opportuno procedere con adeguate misure sanzionatorie”. Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, commissario cittadino di FdI a Napoli. “É inaccettabile che tra i protagonisti di tali illegalità ci sia proprio un rappresentante delle istituzioni che aspira a ruoli di governo, per questo sarebbe opportuno che Roberto Fico faccia chiarezza”, conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
