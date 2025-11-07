Inter News 24 Le parole di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, sulla lotta scudetto e gli obiettivi dei bianconeri. Tutti i dettagli in merito. Andrea Cambiaso ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto. SPALLETTI – « Ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato un bel po’ di novità. Rispetto a quello che ho conosciuto in nazionale è cambiato parecchio: cura del particolare, in ogni momento del lavoro: dal rinvio da fondo campo alla rimessa laterale al fischio di inizio. Vive di pallone ventiquattro ore al giorno, penso che veda migliaia di partite, il suo metodo è un metodo moderno di insegnare calcio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cambiaso: «Scudetto? La Juve se lo giocherà, è il minimo. Su Spalletti dico questo»