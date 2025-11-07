Caltagirone all' ospedale Gravina eseguito un intervento complesso su un paziente con tumore renale
Un intervento di elevata complessità è stato recentemente eseguito presso l’ospedale “Gravina” di Caltagirone grazie a un approccio multidisciplinare che ha coinvolto il Gruppo oncologico multidisciplinare (Gom), recentemente istituito, e diverse Unità Operative del Presidio. Il paziente, un uomo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
