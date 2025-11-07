Calciomercato Lecce Tiago Gabriel nel mirino di diverse big Ecco la situazione attuale dei giallorossi

Calciomercato Lecce: Tiago Gabriel nel mirino di Milan e Inter, il talento portoghese incanta la Serie A Il Calciomercato Lecce entra nel vivo con uno dei nomi più chiacchierati del momento: Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese classe 2004, sta attirando l’attenzione dei principali club italiani. Le sue prestazioni con la maglia giallorossa hanno convinto addetti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino di diverse big. Ecco la situazione attuale dei giallorossi

Sono ore DECISIVE in casa #Fiorentina che oggi ha perso in casa contro il Lecce! La posizione di Stefano #Pioli è sempre di più in bilico e in queste ore si sta cercando l’accordo per la risoluzione del contratto. Come ci spiega la nostra Eleonora Trotta, il s - facebook.com Vai su Facebook

Le formazioni UFFICIALI di #LecceNapoli ? LECCE: Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; - X Vai su X

Tiago Gabriel: gli occhi di Tare sul difensore del Lecce - Il Lecce ha ormai costruito la fama di un club capace di far sbocciare giovani talenti grazie a una politica di valorizzazione dei prospetti che prosegue da diversi anni. Segnala pianetalecce.it

Calciomercato Milan News/ È caccia al difensore, Gila e Tiago Gabriel alcuni nomi seguiti (7 novembre 2025) - Il calciomercato Milan è alla ricerca di un difensore centrale per Allegri, Mario Gila e Tiago Gabriel i preferiti di una lunga lista ... Scrive ilsussidiario.net