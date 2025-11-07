Calciomercato Juve LIVE | Spalletti chiede il rinnovo di McKennie i bianconeri puntano con decisione su Tonali
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Juventus, il piano per tenere #Vlahovic [Gazzetta dello Sport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… - X Vai su X
David shock: l'avventura alla Juventus potrebbe finire già a gennaio! Su di lui piombano Bayern Monaco e Tottenham. #juve #Juventusnews24 #David #Calciomercato #jonathandavid - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, obiettivo chiaro per Spalletti: vuole reinventare quel bianconero per toglierlo definitivamente dal mercato! - Calciomercato Juve, il nuovo tecnico reinventa quel bianconero: ora si cerca la conferma in Champions League per toglierlo dal mercato Un investimento da 51,3 milioni di euro che, finora, ha pesato en ... Si legge su juventusnews24.com
Juve, solo 1-1 con lo Sporting CP: Champions in salita per Spalletti - La Juventus di Spalletti affronta lo Sporting CP di Rui Borges in Champions League. calciomercato.it scrive
Primo colpo per Spalletti: la Juve prepara lo scambio in Serie A - Juventus già al lavoro sul mercato: il possibile rinforzo dalla Serie A per il nuovo tecnico Luciano Spalletti. Da juvelive.it