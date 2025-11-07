Calcio femminile la Fiorentina strapazza la Roma nel venerdì di Serie A Prima sconfitta per le giallorosse

Oasport.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la prima sconfitta per la Roma nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. La capolista, fino ad oggi a punteggio pieno, è infatti caduta al cospetto della Fiorentina che, tra le mura amiche del Viola Park, si è imposta con un sontuoso 5-2, salendo così provvisoriamente in solitaria al secondo posto della classifica con dieci punti. Inizia immediatamente in salita la sfida delle giallorosse, subito in svantaggio al quarto minuto di orologio grazie ad una rete di Omarsdottir scaturita da un’azione di contropiede. Le capitoline incassano il colpo, mettendo sul piatto fisicità e nervosismo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, la Fiorentina strapazza la Roma nel venerdì di Serie A. Prima sconfitta per le giallorosse

