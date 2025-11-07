Calano i minori stranieri non accompagnati | ecco da dove arrivano

I Minori stranieri non accompagnati (Msna) in Emilia-Romagna sono diminuiti in modo significativo nel 2024. Il dato è emerso durante l'audizione della garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Claudia Giudici, di fronte alla commissione parità e cultura, presieduta da Elena Carletti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

