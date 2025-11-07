Busitalia Campania il nuovo presidente è Mario Santocchio
L’avvocato scafatese Mario Santocchio è stato nominato nuovo presidente di Busitalia Campania, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico nelle province di Salerno e Napoli. Già presidente dell’ex Cstp, Santocchio raccoglie un incarico di grande responsabilità nel settore della mobilità campana, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. «Esprimo profonda gratitudine per la nomina ricevuta quale presidente della società Busitalia Campania – ha dichiarato Santocchio –. Sono motivato e orgoglioso di poter mettere al servizio di Busitalia Campania la mia esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici». 🔗 Leggi su Zon.it
