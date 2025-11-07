Buffon confessa | Maradona o Zico?

Il mio idolo da bambino era un altro. Mi faceva impazzire" Gianluigi Buffon ha fatto la storia del calcio italiano e non solo, diventando uno dei portieri più forti di sempre. Ospite dell'ultima puntata di Viva el Futbol, trasmissione in onda ogni settimana su Youtube e Twitch, l'ex numero uno della Juventus ha raccontato diversi aneddoti sulla sua vita. Per chi tifava Buffon da giovane?. Buffon ha risposto così alla fatidica domanda di Cassano: "Il Pescara, quel Pescara del 1986, è stato una delle prime squadre per le quali ho fatto il tifo. Un amore, un entusiasmo giovanile, la classica sfida impossibile che, però, è stata vinta.

