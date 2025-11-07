Brutta scena a Torino | insulti ad Alcaraz mentre rientra in hotel

Una brutta scena, piuttosto inusuale per il tennis, sta circolando in rete: Carlos Alcaraz, a Torino per giocare le Atp Finals, rientra in hotel, mentre alcuni italiani gli urlano "Scemo". (X @edokuba419). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brutta scena a Torino: insulti ad Alcaraz mentre rientra in hotel

