Brutta scena a Torino | insulti ad Alcaraz mentre rientra in hotel

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutta scena, piuttosto inusuale per il tennis, sta circolando in rete: Carlos Alcaraz, a Torino per giocare le Atp Finals, rientra in hotel, mentre alcuni italiani gli urlano "Scemo". (X @edokuba419). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Brutta scena a Torino: insulti ad Alcaraz mentre rientra in hotel

