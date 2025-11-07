Brunetta si alza lo stipendio Irritazione Meloni lui fa dietrofront

Giorgia Meloni è particolarmente irritata per la decisione assunta dal Cnel in seguita alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il tetto a 240mila euro degli stipendi della pubbliche amministrazione, di innalzare gli stipendi dei propri vertici a partire da quello del presidente Renato Brunetta elevandolo a 311mila euro. La vicenda era stata inizialmente riportata dal quotidiano Domani ed è stata una leva utilizzata dalle opposizioni per andare all'attacco del governo nazionale di centrodestra, soprattutto in un periodo in cui il Parlamento sta per esaminare la manovra finanziaria, criticata da più parti sul fronte del sostegno ai redditi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

