Brescianini non c’è lesione Scalvini parzialmente in gruppo | le ultime in casa Atalanta

CALCIO. Buone notizie dall’infermeria: terapie solo per Bakker. Nerazzurri di nuovo al lavoro dopo un giorno di riposo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

