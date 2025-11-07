Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per il vigneto di Miraval chiesti $35mln di risarcimento per vendita della sua quota senza consenso

Ilgiornaleditalia.it | 7 nov 2025

Brad Pitt chiede 35 milioni di dollari ad Angelina Jolie per la vendita della sua quota di Chateau Miraval, sostenendo la violazione di un accordo tra ex coniugi; l’attrice replica accusandolo di "vendetta legale". Prossima udienza fissata per il 17 dicembre La lunga battaglia giudiziaria tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

brad pitt fa causa ad angelina jolie per il vigneto di miraval chiesti $35mln di risarcimento per vendita della sua quota senza consenso

Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per il vigneto di Miraval, chiesti $35mln di risarcimento per vendita della sua quota senza consenso

