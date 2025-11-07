Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per il vigneto di Miraval chiesti $35mln di risarcimento per vendita della sua quota senza consenso
Brad Pitt chiede 35 milioni di dollari ad Angelina Jolie per la vendita della sua quota di Chateau Miraval, sostenendo la violazione di un accordo tra ex coniugi; l’attrice replica accusandolo di "vendetta legale". Prossima udienza fissata per il 17 dicembre La lunga battaglia giudiziaria tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Brad Pitt ha chiesto 35milioni di dollari di risarcimento ad Angelina Jolie - facebook.com Vai su Facebook
Non si ferma la battaglia legale fra i due divi di #Hollywood ed ex coniugi #BradPitt e #AngelinaJolie. Stando alla rivista americana «People», a rimanere al centro della disputa è la loro ex tenuta di 500 ettari con azienda vinicola in Francia per cui Pitt avreb - X Vai su X
Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per il caso Miraval: le ha chiesto 35milioni di dollari di risarcimento - Brad Pitt ha chiesto 35milioni di dollari di risarcimento ad Angelina Jolie per la vendita della sua quota della tenuta Miraval, in Provenza, senza il ... Da fanpage.it
Brad Pitt, Angelina Jolie e il vigneto Miraval: lui le fa causa per 35 milioni di dollari - Château Miraval rappresenta il fulcro della controversia legale in corso tra i due attori: Brad Pitt ha avviato la prima causa nel 2022 in ... Si legge su iodonna.it
Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per 35 milioni - Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie chiedendo 35 milioni di dollari per la disputa sulla cantina Château Miraval. Come scrive lascimmiapensa.com