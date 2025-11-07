Botte al coinquilino per avere alcol e droga a ottobre aveva incendiato un materasso | arrestata una donna

Ha colpito l'inquilino al volto, ma da quel gesto è emersa una storia di violenze ancora più grave. I carabinieri di Novate Milanese hanno arrestato nella mattina di venerdì 7 novembre una donna di 34 anni, ucraina, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni del proprio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

