Nella penultima giornata dei Mondiali di BMX Freestyle, competizione che si concluderà domani a Riad, si mettono in evidenza la Spagna, che conquista tre ori nelle finali delle prove juniores del Trials, e il Giappone, autore della doppietta nel Flatland: gli atleti nipponici portano infatti a casa il titolo maschile e femminile della specialità. Il Trials Juniores maschile 20” si conclude con il trionfo del corridore spagnolo Travis Asenjo davanti al belga Ugo Theunissen e al francese Louis Chasseuil, terzo con 210 punti. Completano l’ordine d’arrivo lo spagnolo Beñat Segurola, il tedesco Dennis Arnold e il britannico Eddie Weightman. 🔗 Leggi su Oasport.it

BMX Freestyle, la Spagna domina le finali Juniores del Trialas ai Mondiali di Riad