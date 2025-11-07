Bilancio Juve 2022 chiesta l’archiviazione per le false comunicazioni sociali! Tutte le novità dall’Assemblea degli Azionisti e non solo

Bilancio Juve 2022, chiesta l’archiviazione per le false comunicazioni sociali! Le novità dall’Assemblea degli Azionisti e gli aggiornamenti. Un altro, fondamentale capitolo della lunga vicenda giudiziaria della Juventus si chiude definitivamente. Il presidente bianconero, Gianluca Ferrero, ha annunciato all’Assemblea degli Azionisti Juve, in corso di svolgimento a Torino, una notizia cruciale che riguarda l’archiviazione di una delle indagini che hanno coinvolto il club. Ferrero: archiviazione per il bilancio 2022. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di false comunicazioni sociali relativa al bilancio 2022 della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bilancio Juve 2022, chiesta l’archiviazione per le false comunicazioni sociali! Tutte le novità dall’Assemblea degli Azionisti e non solo

