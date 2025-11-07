Biglietti Inter Liverpool | quando parte la vendita e come acquistare

Biglietti Inter Liverpool. Dopo quattro vittorie consecutive nella fase campionato di Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a vivere settimane decisive per il proprio percorso europeo. I nerazzurri, saldamente in testa al girone, affronteranno prima la trasferta di Madrid contro l’ Atletico, per poi tornare a San Siro il 9 dicembre alle ore 21:00 per una sfida che promette emozioni forti: Inter-Liverpool. Un classico moderno del calcio europeo, che accenderà ancora una volta l’atmosfera dello stadio milanese nelle grandi notti di coppa. Per i tifosi interisti, l’appuntamento sarà doppio: in campo con i campioni e online con la corsa al biglietto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Scopri altri approfondimenti

*INFO TICKET CHAMPIONS* ? *COMUNICAZIONE IMPORTANTE* Buongiorno a tutti, Vi informiamo che al seguente link https://www.inter.it/it/biglietti/interliverpool trovate le informazioni di vendita per i biglietti della partita di UEFA Champions Leagu - facebook.com Vai su Facebook

Biglietti Inter-Liverpool in vendita da lunedì: tutte le informazioni - Il percorso nella fase campionato della Champions League dell'Inter è arrivato al giro di boa: da lunedì in vendita i biglietti per Inter- Riporta msn.com

Champions League, dopo la trasferta di Madrid arriva il Liverpool a San Siro: fissato il via alla vendita dei biglietti - L'Inter ha cominciato la sua Champions League con il piede sull'acceleratore: quattro vittorie nelle prime quattro partite e primo posto a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal. Si legge su msn.com

Biglietti trasferta Atletico Madrid-Inter in vendita: tutte le informazioni - Dopo la sfida con il Kairat, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della Champions League ... Secondo msn.com