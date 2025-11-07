Berrettini è un martello | prima il lob sulla riga poi un vincente imprendibile

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un punto pazzesco per Matteo Berrettini! L'azzurro, dopo aver vinto il primo set 7-5, si arrende poi a Tien per 7-5 2-6 3-6 nell'Atp 250 di Moselle. Il vincente della partita rimane però firmato da Matteo, che prima mette in difficoltà Tien con un un lob sulla riga e poi chiude con un vincente imprendibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

