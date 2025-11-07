Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti e strumenti del ruolo degli esecutori della Banda musicale della Guardia di Finanza: Prime parti A. 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 1 (solista);. 1ª Tromba in Sib acuto n. 1;. 1° Flicorno Sopranino in Mib.. Prime parti B. Cassa (con l’obbligo dei Timpani, Xilofono, Celeste e Vibrafono).. Seconde parti A. 1° Flicorno Soprano in Sib n. 2;. 2° Flicorno Tenore in Sib (con l’obbligo del Flicorno Basso in Sib).. Seconde parti B. 2° Flauto (con l’obbligo dell’Ottavino);. 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Banda musicale GDF: concorsi per il reclutamento di 15 esecutori