Bancarotta ed evasione da 15 milioni di euro dieci indagati a Bari | ci sono i Degennaro e Olivieri
Chiusa l’inchiesta della Guardia di finanza sulla società Sudcommerci fallita nel 2022: secondo l’accusa gli indagati avrebbero dissipato oltre 58 milioni di euro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Trani, evasione fiscale e bancarotta fraudolenta su edilizia convenzionata: sequestri per 65 milioni (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Bancarotta, autoriciclaggio e evasione. Maxi sequestro da 65 milioni a Trani: nei guai 4 imprenditori e 5 società - X Vai su X
Bancarotta, evasione e distrazione di beni. A Bari 10 indagati per il crac Sudcommerci: dissipati 58 milioni di euro - A Bari 10 indagati per il crac Sudcommerci: dissipati 58 milioni di euro proviene da Quinto Potere. Si legge su msn.com
Bancarotta fraudolenta ed evasione, dieci indagati a Bari - La Guardia di finanza del comando provinciale di Bari sta notificando avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di dieci persone, cinque delle quali appartenenti a una famiglia di ... ansa.it scrive
BANCAROTTA Bari, dieci indagati per bancarotta fraudolenta: dissipati oltre 58 milioni di euro - Inchiesta sul fallimento e il concordato preventivo di quattro società riconducibili a una nota famiglia imprenditoriale barese ... Segnala statoquotidiano.it