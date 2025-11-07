Ballando il Natale! La Romagna accende la sua maxi-balera
La Romagna si mette letteralmente in pista per il Natale.Si terrà a Cervia, venerdì 19 dicembre, il primo Grande Natale dei Ballerini a cura della Federazione Danze Folk, la più grande federazione delle scuole di ballo della Romagna. Per l’occasione, il Palazzetto dello Sport di Cervia diventerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
