Dopo Francesca Fialdini, un altro protagonista della 20esima edizione di Ballando con le stelle si è fatto male durante le prove e rischia di dover lasciare la pista da ballo di Rai1: "Ora è in ospedale". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Ballando con le stelle, nuovo infortunio: ecco cosa è successo e di chi si tratta!