Ballando con le stelle nuovo infortunio | ecco cosa è successo e di chi si tratta!
Dopo Francesca Fialdini, un altro protagonista della 20esima edizione di Ballando con le stelle si è fatto male durante le prove e rischia di dover lasciare la pista da ballo di Rai1: "Ora è in ospedale". 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ballando con le stelle. . Giovedì #BallandoConLeStelle | #CommentiSelvaggi - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale dopo un infortunio - Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale dopo un infortunio: le parole di Milly Carlucci sul Maestro di danza. Riporta dilei.it
Ballando con le Stelle, ballerino in ospedale dopo un infortunio: gli aggiornamenti - Una stagione falcidiata da infortuni e drammi, quella di Ballando con le Stelle. Come scrive msn.com
Infortunio Carlo Aloia a Ballando con le stelle: come sta il ballerino di Nancy Brilli?/ “Controlli in corso” - Infortunio per Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025: il ballerino di Nancy Brilli si è fatto male durante le prove. Segnala ilsussidiario.net