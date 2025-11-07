Ballando con le stelle l’8 novembre | Delogu in dubbio Fialdini ci prova

Ballando con le stelle 2025 torna domani, sabato 8 novembre, con la settima puntata alle ore 21.25 su Rai 1. Lo show dance è condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Non è ancora chiaro se ci sarà Andrea Delogu, colpita dal gravissimo lutto per la morte del fratello Evan in un incidente stradale. Francesca Fialdini sarà in gara nonostante l’infortunio. Il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, preparerà una coreografia particolare per non sforzare troppo il piede infortunato. Quindi Fialdini ci sarà, così come sarà seduta in conduzione domenica pomeriggio alla guida di ‘Da noi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

