Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le stelle l’aria è carica di incognite. La produzione monitora due situazioni delicate: l’infortunio di Francesca Fialdini, che non è del tutto rientrato, e un nuovo problema problema fisico accusato in prova da Carlo Aloia. La gara dello show di Milly Carlucci potrebbe subire aggiustamenti dell’ultimo minuto tra coreografie riviste, tempi ridotti o, nel peggiore dei casi, forfait. Ballando con le Stelle 2025: come sta Francesca Fialdini. La situazione di Francesca Fialdini resta la più attenzionata. Il gonfiore al quarto e quinto dito e la medicazione con ossido di zinco indicano che il recupero è in corso ma non completo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ballando con le stelle 2025, nuovo infortunio: chi rischia lo stop