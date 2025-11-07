Baby gang condanna definitiva per un membro della QBR | 21enne portato in carcere
È stata la polizia di Stato ad attuare l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 21enne veronese, noto alle forze dell'ordine, e non solo, in quanto membro della baby gang veronese chiamata “QBR”, che tra il 2020 e il 2023 ha terrorizzato il quartiere di Borgo Roma con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
