Auto storiche | torna il Trofeo del Conero Memorial Sauro Stacchi

Anconatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Torna come ogni anno e siamo alla ventesima edizione il Trofeo del Conero Memorial Sauro Stacchi evento organizzato dal Club AutoMoto Storiche di Ancona. Un fine settimana destinato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni con circa 40 equipaggi provenienti anche da fuori regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

auto storiche torna trofeoMotorismo storico, si torna a Varano con "Asi in Pista" - La storia dell'automobilismo torna protagonista all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari con la sesta edizione di "Asi in Pista", il track day organizzato dall'Automotoclub Storico Italia ... Si legge su ansa.it

Milano AutoClassica, torna l'evento dedicato al motorismo storico - Si terrà a Fiera Milano (Rho) la quindicesima edizione di Milano AutoClassica 2025, evento dedicato alle auto classiche e sportive in programma dal 21 al 23 novembre. ansa.it scrive

auto storiche torna trofeoIn vendita la McLaren di Senna del GP di Interlagos '91: unica - La McLaren MP4 6, telaio MP4/6/1 guidato da Ayrton Senna a Interlagos 1991, sarà messo all'asta su RM Sothebys dall'8 all'11 dicembre 2025. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Storiche Torna Trofeo