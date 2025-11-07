Auto storiche | torna il Trofeo del Conero Memorial Sauro Stacchi
ANCONA - Torna come ogni anno e siamo alla ventesima edizione il Trofeo del Conero Memorial Sauro Stacchi evento organizzato dal Club AutoMoto Storiche di Ancona. Un fine settimana destinato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni con circa 40 equipaggi provenienti anche da fuori regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
