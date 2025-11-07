Auto esplosa in Tangenziale 6 a processo per la morte di Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati

Sei persone a processo per l'auto prototipo esplosa in Tangenziale nel 2023. Nell'incidente morirono lo studente di Ingegneria 25enne e la ricercatrice del Cnr 66enne.

