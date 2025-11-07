Auto esplosa in Tangenziale 6 a processo per la morte di Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati
Sei persone a processo per l'auto prototipo esplosa in Tangenziale nel 2023. Nell'incidente morirono lo studente di Ingegneria 25enne e la ricercatrice del Cnr 66enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ricercatori morti nell'auto esplosa in tangenziale, in sei a giudizio. Il marito di Maria Vittoria Prati: «Voglio giustizia» - facebook.com Vai su Facebook
Auto esplosa in Tangenziale, 6 a processo per la morte di Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati - Nell’incidente morirono lo studente di Ingegneria 25enne e la ricercatrice del Cnr 66enne. Segnala fanpage.it
Prototipo auto esplosa in tangenziale a Napoli, 6 a processo - Dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio colposo i sei indagati che oggi, a Napoli, sono stati rinviati a giudizio dal giudice Ambra Cerabona nell'ambito del procedimento giudiziario sul grave ... ansa.it scrive
Auto esplosa in Tangenziale, sei rinvii a giudizio per la morte di ricercatrice e tirocinante Cnr - Il processo si aprirà il 20 gennaio 2026, davanti al giudice monocratico D’Ancona, nell’aula 416 del Tribunale di Napoli ... Riporta napolitoday.it