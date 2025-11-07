Australia milioni di granchi rossi invadono l' Isola di Natale
È cominciata la migrazione di milioni di granchi rossi in Australia. Con l'arrivo delle prime piogge estive, gli esemplari abbandonano le foreste e invadono le strade dell'Isola di Natale per raggiungere le spiagge dell'oceano Indiano, dove poi si riproducono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Possibili disagi al traffico sull'Isola di Natale, in #Australia. Lo segnalano le autorità, mettendo in guardia sulle 'scie rosse' che si stanno formando improvvisamente sulle strade: si tratta di 'eserciti' di #granchi. Sono milioni e si spostano verso l'#Oceano per ri - facebook.com Vai su Facebook
#Australia, in Rete i dati rubati di 5,7 milioni di passeggeri Qantas - X Vai su X
Guarda la spettacolare migrazione di milioni di granchi rossi a Christmas Island (dove tutto si ferma per lasciarli passare) - Ogni anno milioni di granchi rossi invadono Christmas Island per la loro migrazione annuale per deporre le uova. Segnala greenme.it
Milioni di granchi rossi invadono l’Isola di Natale per la spettacolare migrazione annuale: il video - Le immagini, riprese il 22 ottobre, mostrano un fiume rosso in movimento che trasforma strade e sentieri in ... Riporta msn.com
Australia: l’invasione dei granchi rossi sull’Isola di Natale | video - Milioni di granchi rossi ogni anno attraversano l’Isola di Natale, in Australia, dalla riva dove sono state depositate le uova da cui sono nati, alla sponda opposta dell’isola dove andranno a tuffarsi ... Lo riporta panorama.it