Atp Atene 2025 Musetti-Korda in campo oggi | chi vince va in finale

Lapresse.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti scende in campo oggi per la semifinale dell’ Atp Atene 2025. Il tennista azzurro, n°9 del mondo, sfida lo statunitense Sebastian Korda (n°52). Il match avrà inizio per le 18 (ora italiana) alla OAKA Basketball Arena, stadio utilizzato anche per le Olimpiadi del 2004 e che ha ospitato l’Eurovision Song Contest. Il torneo, che inizialmente si sarebbe dovuto giocare a Belgrado, in Serbia, è stato spostato nella capitale greca dal 2 all’8 novembre. Il 24enne carrarino arriva a questo appuntamento con non poche pressioni: infatti è costretto a vincere il titolo per qualificarsi alle Atp Finals 2025, che si disputeranno a Torino dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp atene 2025 musetti korda in campo oggi chi vince va in finale

© Lapresse.it - Atp Atene 2025, Musetti-Korda in campo oggi: chi vince va in finale

Contenuti che potrebbero interessarti

atp atene 2025 musettiMusetti vola alle semifinali di Atene: la corsa alle Nitto Atp Finals resta viva - Il carrarino batte agevolmente Muller ai quarti di finale del torneo greco e tiene in vita le speranze di qualificazione a Torino ... Secondo tuttosport.com

atp atene 2025 musettiDove vedere Musetti-Korda all'Atp 250 di Atene in tv e streaming - Lorenzo sfida lo statunitense in semifinale con l'obiettivo di tenere vivo il sogno di qualificarsi alle Atp Finals ... Si legge su corriere.it

LIVE Musetti-Korda, ATP Atene 2025 in DIRETTA: toscano a caccia della finale, pensando a Torino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale dell'ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atp Atene 2025 Musetti