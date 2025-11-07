Atp Atene 2025 Musetti-Korda in campo oggi | chi vince va in finale
Lorenzo Musetti scende in campo oggi per la semifinale dell’ Atp Atene 2025. Il tennista azzurro, n°9 del mondo, sfida lo statunitense Sebastian Korda (n°52). Il match avrà inizio per le 18 (ora italiana) alla OAKA Basketball Arena, stadio utilizzato anche per le Olimpiadi del 2004 e che ha ospitato l’Eurovision Song Contest. Il torneo, che inizialmente si sarebbe dovuto giocare a Belgrado, in Serbia, è stato spostato nella capitale greca dal 2 all’8 novembre. Il 24enne carrarino arriva a questo appuntamento con non poche pressioni: infatti è costretto a vincere il titolo per qualificarsi alle Atp Finals 2025, che si disputeranno a Torino dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
