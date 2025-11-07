Assemblea degli Azionisti Juventus 2025 LIVE | parla Ferrero Non ci sottraiamo al confronto e Scanavino bocciata la prima richiesta di Tether chiesta archiviazione del bilancio 2022 Tutti gli aggiornamenti in DIRETTA dall’Allianz Stadium
di Marco Baridon Assemblea degli Azionisti Juventus 2025: dall’approvazione del bilancio al discorso di Ferrero. I punti all’ordine del giorno e il racconto completo. (inviato all’Allianz Stadium) – Questa mattina dalle 10.00 si svolge l’Assemblea degli Azionisti degli Juventus 2025 all’Allianz Stadium. Questi sono i punti all’ordine del giorno. Parte ordinaria: 1) approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025; 2) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 3) deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: 3.1 proposta di subordinare l’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria circa la nomina del Consiglio di Amministrazione all’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria sub punto 3 per il caso in cui le relative proposte siano approvate, 3. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
