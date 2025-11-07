Assemblea Campania | Occupazione sotto la media nazionale e occorre lavorare molto anche sull’incremento retribuzioni soprattutto delle donne 

Manageritalia Campania: “Occupazione e salari sotto la media nazionale, serve una strategia per donne e giovani. Crescono i manager, soprattutto le donne”. Napoli, 6 novembre 2025. I numeri dell’occupazione in regione sono tutti sotto la media nazionale, e le retribuzioni ancor meno, soprattutto quelle delle donne, e occorre intervenire con politiche mirate. Questi i temi al centro della discussione nell’assemblea di  Manageritalia Campania  che si è svolta nella sede dell’Associazione in via Medina 40 a Napoli. L’assemblea ha affrontato anche il tema della crescita partendo dai dati Istat che vedono  l’occupazione totale in Campania al 45,4%  (32,3% donne e 58,7% uomini) e  Napoli è la 104esima  provincia in questa classifica con il 42,6% (28,9% donne e 56,6% uomini) sotto la media nazionale pari al 62,2% (53,3% donne e 71,1% uomini). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

